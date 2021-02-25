Kale'de trafik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma, traktör ve motosiklet kazalarını önlemek için trafik eğitim semineri başlattı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, mart ayından itibaren başlayıp yıl boyunca devam edecek "Reflektör Tak, Hayata Işık Yak", "Traktörün Ters Dönmesin, Nefesin Kesilmesin" ve "Bir Kask Bir Hayattır, Bir Hayat Her Şeydir" sloganları ile gerçekleştirilecek projeler kapsamında Kale Kaymakamlığı başkanlığında trafik eğitim semineri düzenledi.

Kaymakam Abdulkadir Şahin, seminerde yaptığı konuşmada, trafik kazalarının alınacak tedbirlerle önlenebileceğini belirterek, çalışan ve üreten çiftçilerin alınması gereken basit tedbirlerin ihmali nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri veya yaralanmalarının üzücü olduğunu ifade etti.

Şahin, toplantıya katılan muhtarlara jandarma trafik timleri ile bu hususlarda koordine içerisinde çalışılması, konunun öneminin vatandaşlara anlatılması yönünde jandarma trafik personeline her türlü desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.