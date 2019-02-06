Kale'de Tütün Deposundan Hırsızlık
1 saat önce
Denizli'nin Kale ilçesinde tütün deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Denizli
'nin Kale
ilçesinde tütün deposundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cevherpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün üreticinin deposundan fabrikaya verilmek üzere hazırlanmış 6 koli tütün yaprağının çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği soruşturma başlattı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli M.T. ve olayda kullanılan araç tespit edildi.
Gözaltına alınan M.T, suçunu itiraf edip olaydan pişmanlık duyduğunu beyan ederken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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