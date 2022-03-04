Kale'de vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı - Son Dakika

Kale ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerini anlatarak vatandaşlardan, dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.

Kale İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler dolandırıcılık konusunda duyarlılığı arttırmak çalışma başlattı.

Ekipler son dönemlerde artan telefon, sosyal medya ve bilişim yoluyla dolandırıcılık konusunda halkı bilinçlendirmek ve vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesini engellemek amacıyla faaliyet gerçekleştirdi.

İlçede halkın yoğun olarak bulunduğu okullar, marketler, hastane, petrol istasyonları, mahalle muhtarlıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile camilere vatandaşların dolandırıcılık konusunda bilgilenmesini sağlamak için broşür asıldı.

Vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtan ekipler, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğinin anlattı.