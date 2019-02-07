Kale'de Yakalanan Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Denizli'nin Kale ilçesinde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arama kararı bulunan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Denizli-Muğla karayolunda yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen araçta arama yapıldı.



Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan arama kararı bulunan N.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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