Son Dakika Haberleri: Kale'de Yakalanan Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kale'de Yakalanan Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Kale'de Yakalanan Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Denizli-Muğla karayolunda yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen araçta arama yapıldı.

Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan arama kararı bulunan N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Muğla, Denizli, Kale, Güncel
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