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Kale'de yaşlarına rağmen eğitimden vazgeçmeyenlere lise diplomaları verildi - Son Dakika

Kale'de yaşlarına rağmen eğitimden vazgeçmeyenlere lise diplomaları verildi

10.02.2022 13:04
Kale'de yaşlarına rağmen eğitimden vazgeçmeyenlere lise diplomaları verildi

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşları 55 ile 74 arasında değişen 4 kişiye, lise diplomaları törenle verildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşları 55 ile 74 arasında değişen 4 kişiye, lise diplomaları törenle verildi.

Pamukkale Üniversitesi Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen diploma töreninde Kaymakam Abdülkadir Şahin, lise eğitimlerini başarıyla tamamlayan 74 yaşındaki eski belde belediye başkanlarından Yılmaz Baylavlı, eski İl Genel Meclisi üyesi Ömer Ali Sarıtaş (66), İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın (55) ve ilçe esnaflarından Şeref Çakmakcı'ya diplomalarını takdim etti.

Baylavlı, yaptığı açıklamada hedefinin Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulunda eğitim alarak üniversite diplomasına ulaşmak olduğunu belirtti.

Ömer Ali Sarıtaş ise çocukluğunda ailesinin imkanı olmaması nedeniyle eğitim göremediğini belirterek "Diploma içimde bir ukdeydi bugüne nasip oldu. Gençlere örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Pamukkale Üniversitesi, Ali Sarıtaş, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kale'de yaşlarına rağmen eğitimden vazgeçmeyenlere lise diplomaları verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kale'de yaşlarına rağmen eğitimden vazgeçmeyenlere lise diplomaları verildi - Son Dakika
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