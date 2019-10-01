Son Dakika Haberleri: Kale' de yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor
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Kale' de yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor

53 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kale ilçesinde yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Kale' de yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kale ilçesinde yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Kale'ye Uzunhüseyin ve Karahüseyin Mahallelerinin ulaşımını sağlayan 5 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları yaptığı bildirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 3 kilometrelik bölümü tamamlanan grup yolunun geriye kalan 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Gülenköy de yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi mahalle içi ulaşımı kolaylaştıracak 4 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açtı. 6 metre genişliğinde açılan bağlantı yoluyla Gülenköy'deki ulaşım sorunu çözüldü" ifadeleri kullanıldı.


"Karaağaç Mahallesinde 2 noktada çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolunu grup yoluna bağlayan 3.5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda yol genişletmeleri yaptı. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolu 3 metreden 6 metre genişliğine çıkarıldı" denilen açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:


"Karaağaç Mahallesini Kalkan Sokağa bağlayan 2.7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu da yine çalışmalar kapsamında genişletiliyor. 3 metrelik mevcut yol 6 metre genişliğine çıkarılıyor. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolunda güzergah değişiklikleri yapıldı. İki keskin virajın ortadan kaldırıldığı yol daha güvenli hale getirildi." - MALATYA

Karaağaç, Malatya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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