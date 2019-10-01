Kale' de yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kale ilçesinde yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Kale'ye Uzunhüseyin ve Karahüseyin Mahallelerinin ulaşımını sağlayan 5 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları yaptığı bildirildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 3 kilometrelik bölümü tamamlanan grup yolunun geriye kalan 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar aralıksız sürüyor. Gülenköy de yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi mahalle içi ulaşımı kolaylaştıracak 4 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açtı. 6 metre genişliğinde açılan bağlantı yoluyla Gülenköy'deki ulaşım sorunu çözüldü" ifadeleri kullanıldı.



"Karaağaç Mahallesinde 2 noktada çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahalle yolunu grup yoluna bağlayan 3.5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda yol genişletmeleri yaptı. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolu 3 metreden 6 metre genişliğine çıkarıldı" denilen açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:



"Karaağaç Mahallesini Kalkan Sokağa bağlayan 2.7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu da yine çalışmalar kapsamında genişletiliyor. 3 metrelik mevcut yol 6 metre genişliğine çıkarılıyor. Zor arazi şartlarına sahip bağlantı yolunda güzergah değişiklikleri yapıldı. İki keskin virajın ortadan kaldırıldığı yol daha güvenli hale getirildi." - MALATYA