Kale'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale'de 'Yöresel Ürün ve Sanat Festivali' düzenlenecek - Son Dakika

Kale'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenlenecek

6 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde, "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenleneceği bildirildi.

Kale'de

Denizli'nin Kale ilçesinde, "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenleneceği bildirildi.

Kale Kaymakamı Samet Serin, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, yerli ve milli üretime dikkat çekmek için ilçede çiftçilerin ürünlerini, zanaatkarların eserlerini sergilemek üzere bir etkinlik planlandığını belirtti.

Serin, Çarşı Meydanı'nda 18-21 Aralık'ta Kale Kaymakamlığı, Kale Belediye Başkanlığı, Kale Esnaf Odası Başkanlığı, Kale Ziraat Odası Başkanlığı, Kale Milli Eğitim Müdürlüğü ve 32 mahalle muhtarlarıyla düzenleyecekleri festivalde tamamen organik ürünlerin tüketicilerle buluşacağını belirterek, herkesi festivale davet etti.

Toplantıya Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ile Kale Esnaf Odası Başkanı ve Kale Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İlyas Barcın da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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