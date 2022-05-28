Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı

28.05.2022 16:46
Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde zirai ilaçların geri dönüşümü konulu toplantı düzenlendi.

Denizli'nin Kale ilçesinde zirai ilaçların geri dönüşümü konulu toplantı düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı, Kale Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası iş birliğiyle Mehmet Aşkın Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, tarım ilaçlarının kullanımı ve ilaç atıklarının bertaraf edilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, Kale Kaymakamı Abdülkadir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Ziraat Odası Başkanı Hail Saygın ile çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

Ziraat Odası, Hisarcık, Denizli, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kale'de zirai atıkların geri dönüşümü konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
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