Kale'den kısa kısa - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Kale ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Serdal Doğan, kaymakamlıktaki toplantıda, üreticilerin doğal afetlerde ve diğer oluşabilecek risklere karşı ürünlerini güvence altına alabileceklerini söyledi.

Devlet destekli ürün sigortalarını anlatan Doğan, tarım teknolojisindeki gelişmelere rağmen zirai üretimin hava şartları ve iklime önemli derecede bağlı olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol ve mahalle muhtarları da katıldı.

Okulda tiyatro gösterimi

Kale Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen "Kadın Dostu Okullar" projesi kapsamında, Kale Bent Ortaokulunda "Cuma Bey ve Peril Hanım" isimli tiyatro gösterimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, projeyle kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve toplumda kadınlara yönelik algının değişmesini küçük yaşlarda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra "Toplumda Kadının Önemi" konulu canlı performans resim yarışması düzenlendi.

Etkinliğe Kale Kaymakamı Abdulselam Bıcak da katıldı.