Üzerine kale direği düşen minik futbolcu Yiğit gözyaşları içinde uğurlandı

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcu göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden minik Yiğit Sahil Camii'nde öğle namazı sonrası göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Minik Yiğit'in cenaze namazının kılınmasının ardından Derepazarı ilçesi Çukurlu Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Yiğit'in cenazesine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali yardımcıları, Çaykur Rizespor kulüp başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Yönetim kurulu, Çaykur Rizespor teknik direktörü, Çaykur Rizespor futbolcuları, Çaykur Rizespor taraftarları, Çaykur Rizespor altyapı oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.
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