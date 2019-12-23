Kale Gençlerbirliği Spor'dan Kaymakam Nurullah Kaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Kale Gençlerbirliği Spor'dan Kaymakam Nurullah Kaya'ya ziyaret - Son Dakika Spor

Kale Gençlerbirliği Spor'dan Kaymakam Nurullah Kaya'ya ziyaret

6 saat önce

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Geç ile U-19 liginde şampiyon olan Kale Gençlerbirliği Spor oyuncuları, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'yı, makamında ziyaret etti.

Kale Gençlerbirliği Spor'dan Kaymakam Nurullah Kaya'ya ziyaret, System.String[]

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Geç ile U-19 liginde şampiyon olan Kale Gençlerbirliği Spor oyuncuları, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'yı, makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk elde eden takımın teknik heyeti, kulüp yöneticileri ve oyuncuları Kaymakam Kaya'yı ziyaret ederek, kulüpleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, oyunculara daha iyi başarılar elde edebilmeleri için disiplini çalışmaları gerektiğini anlattı.

Kaya, futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Şampiyon takımın sporcularıyla sohbet eden Kaymakam Kaya, göstermiş oldukları başarılarından dolayı şampiyon takımın oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

2019-2020 sezonu Malatya U19 1. liginde kendi grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kale Gençlerbirliği Spor, Play Ofta da Arguvan Belediye Spor ve Yeşilyurt Belediye Sporu da yenerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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