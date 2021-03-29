Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimesiyle balıkçıl kuşların uğrak yeri oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla balıkçıl kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla balıkçıl kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. İlçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kale Göleti'nin yüzeyinde oluşan buzlar havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Gölet son bir haftada buzların erimesiyle balıkçıl kuşların uğrak yeri haline geldi. Göleti mesken tutan balıkçıl sürüleri, sığ suda avladıkları balıklarla besleniyor. Göletin çevresinde değişik türdeki balıkçıl kuşları, görenlerin ilgisini çekiyor Vatandaşlardan Cevdet Çevik, kuşların ilçeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kuşlar buraya akın etmeye başladı. Nisan ayının sonuna kadar buradalar." dedi.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimesiyle balıkçıl kuşların uğrak yeri oldu - Son Dakika

Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım

3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor