Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimesiyle balıkçıl kuşların uğrak yeri oldu - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti, yüzeyindeki buzların erimeye başlamasıyla balıkçıl kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.
İlçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kale Göleti'nin yüzeyinde oluşan buzlar havaların ısınmasıyla erimeye başladı.
Gölet son bir haftada buzların erimesiyle balıkçıl kuşların uğrak yeri haline geldi.
Göleti mesken tutan balıkçıl sürüleri, sığ suda avladıkları balıklarla besleniyor. Göletin çevresinde değişik türdeki balıkçıl kuşları, görenlerin ilgisini çekiyor
Vatandaşlardan Cevdet Çevik, kuşların ilçeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kuşlar buraya akın etmeye başladı. Nisan ayının sonuna kadar buradalar." dedi.
Kaynak: AA
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