Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anılıyor - Son Dakika
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Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anılıyor

23.05.2022 14:05
Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anılıyor

Kale Grubu, bu yıl İbrahim Bodur anısına, 30 Mayıs'ta Müze Gazhane'de gençler ile sosyal girişimcilik ekosistemini buluşturacak "Hayata Değer" etkinliği düzenleyecek.

Kale Grubu, bu yıl İbrahim Bodur anısına, 30 Mayıs'ta Müze Gazhane'de gençler ile sosyal girişimcilik ekosistemini buluşturacak "Hayata Değer" etkinliği düzenleyecek.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye sanayine hayatını adamış iş insanı, Kale Grubu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur, vefatının altıncı yıl dönümünde Çanakkale'nin Çan ilçesinde ve İstanbul'da gerçekleştirilen mevlit törenleri eşliğinde büyük özlem ve rahmetle anılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, her adımlarında babası İbrahim Bodur'un emanetini yüceltmek ve değerlerini yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Altı yıl önce onu ebediyete uğurlarken, ağaçlarını sulamakla kalmayıp, yanına var gücümüzle yenisini eklemeye, binlerce kişilik ailemizi büyüteceğimize, elini tuttuğu çocuklara gelecek, kalbini açtığı çalışanlarına umut olacağımız, geliştirmek için gelişeceğimize, öğretebilmek için öğreneceğimize, her koşulda paylaşacağımıza ve dünyamıza iyi bakacağımıza söz verdik. Nitekim öyle de oldu. Her zaman toplumsal fayda sağlamak için çalışan, davası uğruna tükenmeyen cesareti ile hayat boyu mücadele eden, yenilikçi bakış açısıyla hepimize ilham olan İbrahim Bodur'un bize intikal eden değerlerini yaşatarak yönümüzü tayin etmeye devam edeceğiz. Dün ile yarınımız arasında anlamlı bir köprü kuran bu değerler, gelecek nesillere bırakacağımız en anlamlı miras olacak." ifadelerini kullandı.

Gençler ve sosyal girişimciler "Hayata Değer" etkinliğinde Müze Gazhane'de buluşacak

"Birlikte, Bir İlkte" sloganıyla 30 Mayıs Pazartesi Müze Gazhane'de gerçekleşecek etkinlikte çeşitli paneller ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Etkinlikte, sosyal girişimcilik ekosisteminin başrol oyuncuları deneyimlerini paylaşırken, pazar yeri ve atölye çalışmalarıyla katılımcılara yeni deneyim fırsatları sunulacak. Etkinlik, üniversiteden yeni mezun olmuş profesyoneller, lise öğrencileri, sosyal girişimciliğe ilgi duyan ve daha iyi bir dünya için adım atmaya hazır her yaştan genci buluşturmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: AA

İbrahim Bodur, Girişimcilik, Mayıs, Müze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anılıyor - Son Dakika


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