Üye Girişi
Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı

18.06.2021 14:42
Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında Kale İlçesi Akça Mahallesinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Malatya'nın 13 ilçesinde yaptığı çalışmaları yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarının gelmesiyle kırsal bölgelerde asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Malatya'nın rakım olarak yüksek bölgelerinde de asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, Kale İlçesi Akça Mahallesindeki çalışmaları tamamladı.

Kale ilçesi Akça Mahallesinde yapılan çalışmaları incelemek için mahalleyi ziyaret eden Başkan Gürkan'a, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Akça mahallemizde 7 km'lik yol çalışmasını yaptık. Bölgenin asfaltı 7 km olmasına rağmen zor ve rakımı yüksek alanda ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor. Çalışmalarımızla birlikte bölge tarihinde ilk defa asfalt yol kazanmış olacak" dedi.

Yıllar sonra mahalle olarak ilk defa asfalta kavuştuklarını söyleyen Akça Mahalle Muhtarı Emir Gülçek, yapılan çalışmaların Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sayesinde olduğunu ve Başkan Gürkan ile ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Akuşağı Mahalle Muhtarı Abdulvahap Köşetaş, Yenidamlar Mahalle Muhtarı Hikmet Yüzük ve Uyanık Mahalle Muhtarı Ekrem Biliç yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

MHP Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ise, yapılan hizmetlerin zor hizmetler olduğunu ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın zor hizmetlerin üstesinden gelen biri olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Malatya'da yapılan hizmetlerin görülmesi gerektiğini ifade ettiğini belirterek Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Kale ilçesine verdiği desteklerden dolayı Kale halkı adına teşekkür ettiğini söyledi.

Yolların ve suyun medeniyet olduğunu ifade eden Başkan Gürkan ise, "Malatya'nın her köşesinde, her noktasında her mahallesinde şantiyemiz mevcut. Bir taraftan Yol ve Altyapı Dairemizin şantiyeleri bir taraftan MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyeleri, bir taraftan çevre düzenlemeleriyle ilgili şuanda her tarafta çalışma içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yer bulduğu gibi yol ve asfalt, su medeniyettir. Medeniyeti vatandaşımızın ayağına götürmek bizim boynumuzun borcudur. Yaptığımız çalışmaların Akça mahallemize, Kale ilçemize ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim insanlarımız nezaketli insanlar. Çalıştığımız bölgelerde hemşerilerimiz kazalardan belalardan uzak olunması ve çalışmalarımızın hayırlı olması için kurbanlar kesiyorlar. Allah kesilen kurbanları kabul etsin. Kazasız belasız yapılan bütün yollarda hemşerilerimizin rahatlıkla seyahat etmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledikten sonra çalışmaları yapan personelle bir araya gelerek özverili bir şekilde çalışmalar yaptıkları için personellere teşekkür etti.

Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Murat Koca, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kale İlçesi Akça Mahallesi asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement