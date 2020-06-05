Kale ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Malatya'nın Kale ilçesinde, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarıyla toplantı yapıldı.

Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Malatya İl Afat ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Afat Koordinasyon Şube Müdürü Yalçın Karadaş'ın katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantıda sosyal mesafeye dikkat edildi.