Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika

Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

7 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli, kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi etkinlikleri kapsamında Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kurslarındaki kursiyerlere, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve Kale İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yıldız Kiraz tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kursiyerlere eğitim verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yıldız Kiraz, eğitimde, yangın tüpünün kullanımı gösterdi.

Kiraz, yanlış söndürme cihazı kullanmak veya hatalı yöntemle yangını söndürmeye çalışmanın tehlikeli olacağını da kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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