Son Dakika Haberleri: Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen ve Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Yasin Arkalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği bir günlük programla anmak, onun önemini anlamamız açısından yeterli olmayacaktır. Öğretmenlerimiz bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna kendini adayandır. Çünkü iyi eğitilen her bir çocuğumuz, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir." dedi.

Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları oratoryo gösterisi, şehit olan öğretmenleri anma etkinliği, öğrencilerin hazırlamış olduğu tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Mehmet Salih Sağınç, Anadolu Lisesi, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]