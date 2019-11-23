Kale ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen ve Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mehmet Yasin Arkalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği bir günlük programla anmak, onun önemini anlamamız açısından yeterli olmayacaktır. Öğretmenlerimiz bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna kendini adayandır. Çünkü iyi eğitilen her bir çocuğumuz, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir." dedi.

Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları oratoryo gösterisi, şehit olan öğretmenleri anma etkinliği, öğrencilerin hazırlamış olduğu tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.