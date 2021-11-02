Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Bıçak, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

20 araştırma, inceleme projesinin yer aldığı fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Bıçak ve Belediye Başkanı Koca, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Açılışa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca , İlçe Müftü Vekili Kaya Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yılmaz , daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi 'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuar için tören düzenlendi.

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