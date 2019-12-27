Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu - Son Dakika

Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu

6 saat önce

Kale ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu, System.String[]

Kale ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli kültür değerlerimizin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve usta öğreticilerle kursiyerler buluştu.

Kurs eğiticileri Mehmet Yarabaşı, Nimet Yarabaşı ve Sermin Tokmak nezaretinde kursiyerlerin yapıkları çalışmalar görüldü ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, projenin geleneksel el sanatlarının yaşatılması, yaygınlaştırılması ve yeni kuşaklara aktarılması için oldukça önemli olduğunu belirtti.

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık
Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
22:42 Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
22:40 "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz" - Son Dakika
22:40 Beypazarı Kaymakamı Ayca Sekli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
22:35 Hırsızlar çaldıkları tırla kayıplara karıştı - Son Dakika
22:35 Beşiktaş moral buldu - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:42:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]