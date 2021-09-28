Kale İzollu İlkokulu "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı - Son Dakika

Kale İzollu İlkokulu, "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı.

İzollu İlkokulu, e-Twinning projesi kapsamında ürettiği projelerle büyük başarıya imza attı.

Okulun ana sınıfı öğretmeni İlknur Akın'ın yürütmüş olduğu "Evde Kal Etkinliksiz Kalma Projesi", "STE Matematik ve Masal Projesi", "P4C" ve "Gülümseten Düşünceler Projesi" ile e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülüne sahip oldu.