Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı - Son Dakika

Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı

Malatya'nın Kale İlçesi Kaymakamlığına atanan Abdulselam Bıçak, ilçeye gelerek göreve başladı.

Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı, System.String[]

Malatya'nın Kale İlçesi Kaymakamlığına atanan Abdulselam Bıçak, ilçeye gelerek göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11 Eylül 2020 tarih ve 13415 sayılı onayı ile Samsun İli Ladik Kaymakamlığına atanan Malatya'nın Kale İlçesi Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, 17 Eylül 2020 tarihinde İlçedeki görevinden ayrılarak Samsun iline gitti. Malatya'nın Kale İlçesi Kaymakamlığına atanan ve ilçeye gelerek yeni görevine başlayan Abdulselam Bıçak, 11 Şubat 1992 tarihinde Elazığ İli Kovancılar İlçesinde doğdu. Bıçak, ilköğretim ve liseyi Elazığ'da okudu. 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Bıçak, 2018 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Elazığ'da il merkez stajını, Bitlis İli Tatvan İlçesinde Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Bıçak, sırasıyla; Burdur- Karamanlı ve Antalya İbradi İlçelerinde toplam 13 ay kaymakam vekilliği yaptı. 2019 yılında 6 aylığına dil eğitimi almak ve İngiltere Kamu Yönetimi konusunda incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderilen Bıçak, buradaki eğitimini University Of Sheffield' da tamamladı. Kaymakamlık kursunu tamamlayan Kaymakam Abdulselam Bıçak, 11 Eylül 2020 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya İli Kale İlçesine Kaymakam olarak atandı.

Kaymakam Bıçak, evli olup iyi derecede İngilizce biliyor. - MALATYA

İçişleri Bakanlığı, Malatya, Elazığ, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kale Kaymakamı Bıçak göreve başladı - Son Dakika

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