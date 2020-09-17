Kale Kaymakamı Şahin, göreve başladı - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesine atanan Kaymakam Abdulkadir Şahin, göreve başladı.

Abdulkadir Şahin, AA muhabirine, ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalışacaklarını söyledi.

İlçenin değerli bir kültürel yapıya sahip olduğunu aktaran Şahin, "Kale ilçesi kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik olarak gerçekten ülkemizin güzel ilçelerden birisi. Benim için bu vatanın her yeri kutsaldır. Bu düşünceyle halkımıza elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.