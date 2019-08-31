Son Dakika Haberleri: Kale Kaymakamı Samet Serin, göreve başladı
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Kale Kaymakamı Samet Serin, göreve başladı

1 saat önce

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamlığından Kale Kaymakamlığına atanan Samet Serin göreve başladı.

Kale Kaymakamı Samet Serin, göreve başladı, System.String[]

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamlığından Kale Kaymakamlığına atanan Samet Serin göreve başladı.


Göreve kurum müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıyla başlayan Kaymakam Serin yaptığı açıklamada, tarihi mirasa sahip Kale'ye hizmet edecek olmaktan onur, mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.


Serin, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:


"Kale'de devletimizin son yıllarda yaptığı çalışmalar sürdürülecektir. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurunun 7 gün 24 saat koruyucusu olmaya daha güçlü bir şekilde devam edilecek. İş ve istihdam yaratılması bir diğer önceliğimiz olacak. İşsize, engelliye, ihtiyaç sahibi ailelere, kadınlara yönelik sosyal, ekonomik çalışmalar ve projeler diğer önceliğimiz olacak."


Bu amaçlara ulaşırken çalışma anlayışlarına da değinen Serin, açık, şeffaf ve hesap verilebilirliğin ön planda olacağını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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