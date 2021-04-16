Kale Okulları'nda hem özel okul hem de servis ücretsiz! - Son Dakika

Bodrum'da açacağı Yat İnşa ve İnşaat Teknolojileri liseleriyle ilgi odağı olan Kale Okulları, her iki özel okulun yüzde yüz devlet destekli, ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ortakent'te bulunan kampüsünde çalışmalarına başlayan Kale Okulları'na, Bodrum çevresindeki ilçelerden de yoğun talep gelmeye başladı. Bunun üzerine Milas'ta Sakarya Ortaokulu'nda bir irtibat bürosu açan Kale Okulları, Milaslılar'a bir de müjde verdi. Özel okulun ücretsiz olmasının yanında Milas'tan Bodrum'a gelecek öğrenciler için servis ücreti, 1 yıl boyunca Kale Okulları tarafından karşılanacak.

Kale Okulları'nın bu büyük fırsatından yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerin kayıt ve detaylı bilgi almak için, Milas'ta bulunan Sakarya Ortaokulu'nda ki Kale Okulları irtibat bürosuna başvurabileceği ve 0505 122 20 28 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.