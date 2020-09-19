Kale onarımında çalışan işçi, düşerek yaralandı - Son Dakika

Amasra Kalesi'nin Boztepe Mahallesi kesiminde bulunan surlarının onarımı için kurulan iskeleye çıkan işçi Rahim Kurt, ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten kayalıklara düşen Kurt'u gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, yaralanan Rahim Kurt'a ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Rahim Kurt, tedaviye alındı.

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