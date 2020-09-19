Kale onarımında çalışan işçi, düşerek yaralandı - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, kale onarımında çalışan Rahim Kurt (40), iskeleden düşerek yaralandı.
Amasra Kalesi'nin Boztepe Mahallesi kesiminde bulunan surlarının onarımı için kurulan iskeleye çıkan işçi Rahim Kurt, ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten kayalıklara düşen Kurt'u gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi, yaralanan Rahim Kurt'a ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahim Kurt, tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:30 - Kaynak: DHA
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