Son Dakika Haberleri: Kale Operasyonu Firarileri Yakalandı

Kale Operasyonu Firarileri Yakalandı

1 saat önce

Ankara'da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli "Kale" operasyonunda aranan 4 firari yakalandı.

Kale Operasyonu Firarileri Yakalandı, System.String[]
Ankara'da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli "Kale" operasyonunda aranan 4 firari yakalandı.

Başkent'te geçtiğimiz ay Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği hava destekli operasyonla cezaevinde bulunan Kadir I.'nın içeriden yönettiği uyuşturucu çetesi çökertilmişti. "Kale" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerde olmadıkları tespit edilen firari 4 kişi, Ankara Keçiören'de bir evde alem yaparken yakalandı. Ferhat S., Fırat T., Hasan Feyyaz S. ve Mehmet Ö. adlı zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 gram uyuşturucu ve 150 adet fişek ele geçirildi. "Kale" operasyonunda şu ana kadar toplam 130 kişi gözaltına alınmış oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:34 Kaynak: İHA
Ankara, Kale, 3. Sayfa
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