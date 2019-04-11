Son Dakika Haberleri: Kale Operasyonu Firarileri Yakalandı

Kale Operasyonu Firarileri Yakalandı

35 dakika önce

Kale Operasyonu firarileri yakalandıANKARA - Ankara'da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda firari konumda bulunan 4 kişi yakalandı.

Kale Operasyonu firarileri yakalandı

ANKARA - Ankara'da geçtiğimiz ay uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda firari konumda bulunan 4 kişi yakalandı.
Başkentte geçtiğimiz ay Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü hava destekli operasyon düzelmiş cezaevinde bulunan ele başı Kadir I.'nin içeriden yönettiği uyuşturucu çetesi çökertilmişti. Operasyon sırasında baskın yapılan evlerde olmadıkları tespit edilen firari 4 kişi Ankara Keçiören'de bir evde alem yaptıkları esnada enselendi.Ferhat S., Fırat ., Hasan Feyyaz S., Mehmet Ö. isimli firariler Narkotik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Ankara Emniyetine getirildi. Zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada 2 adet ruhtasız tüfek, 4 gram uyusturucu ve 150 adet fişek ele geçirildi. Kale Operasyonunda böylece toplam 130 kişi yakalanmış oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
Ankara, Kale, 3. Sayfa
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