Kale ovalarında "kırmızı" mesaisi başladı - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde, güneşte kurumaya bırakılan domatesler çiftçinin gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler araçlarla kurutulacağı geniş alanlara getiriliyor.

Sabah gün doğumuyla başlayan domates mesaisinde, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana dağıtılan domatesler tek tek ortadan ikiye kesiliyor. Daha sonra işçiler tarafından alana seriliyor.

Çiftçi Abdil Tıkım AA muhabirine, her yıl tarladan toplanan domatesleri tuzlayıp yaklaşık 1 hafta boyunca güneş altında beklettiklerini söyledi.

Kuru domatese yerli ve yabancı misafirlerin ilgi gösterdiğini anlatan Tıkım, "Bizim domates kurusunu çok beğeniyorlar. Bir sene önce alan yerli turistler bu sene tekrar geliyor. Böylelikle biz de üretimi artırıyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Biz fabrika usulü değil, tamamen elde yapıyoruz." diye konuştu.