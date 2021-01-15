Kale restorasyonunda fark edilen tarihi asma ağacına özenli bakım - Son Dakika

Çorum Kalesi'nde metruk yapıların yıkılmasıyla fark edilen ve 120 ila 150 yıllık olabileceği belirlenen asma ağacı özenle korunuyor.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilen Çorum Kalesi'nde, Belediye tarafından 2010'da başlatılan "Çorum Kalesi Restorasyon Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında, kale içerisindeki bir cami, 3 tescilli bina ve 39'u metruk yapı olmak üzere 42 hane kamulaştırıldı.

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün izniyle başlanan kaledeki metruk evlerin yıkımı sırasında, dalları birkaç evin duvarına uzanmış asma ağacı fark edildi.

Yıkım çalışmalarına ara verilerek çevresinde güvenlik önlemleri alınan asma ağacının yaşını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü uzmanlarının incelemesiyle 120 ila 150 yıllık olabileceği tespit edilen asma ağacı, korumaya alındı.

Çevresindeki yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra bakıma alınan asma ağacını gençleştirmek amacıyla bazı dalları kesildi. Etrafına kurulan demir iskeleye tutunması sağlanan asma ağacının bakımı belediye görevlilerince özenle yürütülüyor.

"Asma ağacı kale ve içindeki yapılar kadar önemli"

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine, asma ağacını, kale ve içerisindeki tescilli yapılar kadar önemli gördükleri için koruma altına aldıklarını söyledi.

Kent merkezindeki önemli tarihi yapılardan, bin yıllık kalenin geleceğe kazandırılması için restorasyon projesi yürüttüklerini belirten Yağbat, şöyle devam etti:

"İlimiz turizmine katkı sağlayacak önemli bir proje yürütüyoruz. Kalede tarihi değeri bulunmayan metruk yapıları yıkarken tescilli yapıları ise orijinal haline getirmeyi hedefliyoruz. Buradaki çalışmaları yaparken tarihi dokuyu, duvarları, binaları restore ederken aynı zamanda burada yaşanmışlığa şahit olan yeşil dokuyu da önemle korumaya gayret ediyoruz."

"Yıkım çalışmalarında doğal dokuyu korumaya özen gösteriyoruz"

Yıkım çalışmalarında tarihi ve doğal dokuyu korumaya özen gösterdiklerinin altını çizen Yağbat, "Yıkım sırasında 120 ila 150 yıllık olduğu teknik arkadaşlar tarafından bize söylenen bir asma ağacına rastladık. Bu ağacın korunması, en az kalenin duvarları, içerisindeki yapıların korunması kadar bizim için önemli. Teknik ekibe restorasyon planlamalarını bu ağaçları koruyacak şekilde yapması için tavsiyelerde bulunduk. Ağaçlarımızın ve özellikle asma ağacının korunması bizim için çok önemli." diye konuştu.

"Kaleye gelen misafirlerimize asmanın üzümünden ikram etmek istiyoruz"

Kaledeki ağaçlar için özel planlama yapıldığını vurgulayan Yağbat, şunları kaydetti:

"İnşallah asma ağacını, yeni yapıların içerisinde geçmişten günümüze bir ecdat yadigarı olarak düşünüp, muhafaza etmeyi planlıyoruz. Sorumlu arkadaşlarımız gerçek anlamda bu ağacın üzerine titriyor. Ağacın restorasyon sürecinde zarar görmemesi için altına destek yaptırdık, gözümüz gibi bakıyoruz. Restorasyon tamamlandıktan sonra kaleyi görmeye gelen misafirlerimize asmanın üzümünden ikram etmek istiyoruz. Tamamlandığında hem yeşili hem tarihi dokusuyla muhteşem bir yapı misafirlerini ağırlamayı bekliyor olacak."