Son Dakika Haberleri: Kale-Rolls Royce ortaklığı: Teklif verdik, cevap bekliyoruz

Kale-Rolls Royce ortaklığı: Teklif verdik, cevap bekliyoruz

42 dakika önce

Kale-Rolls Royce ortaklığı, milli savaş uçağının motoru için teklifin geçen yıl sonunda sunulduğunu, halen cevap beklendiğini açıkladı.

Kale-Rolls Royce ortaklığı: Teklif verdik, cevap bekliyoruz, System.String[]
Kale- Rolls Royce ortaklığı, milli savaş uçağının motoru için teklifin geçen yıl sonunda sunulduğunu, halen cevap beklendiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:50 

Kale, Ekonomi
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