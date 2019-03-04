Kale-Rolls Royce ortaklığı: Teklif verdik, cevap bekliyoruz
42 dakika önce
Kale-Rolls Royce ortaklığı, milli savaş uçağının motoru için teklifin geçen yıl sonunda sunulduğunu, halen cevap beklendiğini açıkladı.
Kale- Rolls Royce
ortaklığı, milli savaş uçağının motoru için teklifin geçen yıl sonunda sunulduğunu, halen cevap beklendiğini açıkladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:50
Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Bitcoin Milyoneri, 1 Milyon 350 Bin TL'lik Lamborghini'yi Bir Çukurda Terk Etti