Kale Seramik Perakendeye Odaklanacak

Kale Seramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay, "Özellikle bizim 2019'da odaklanacağımız perakende sektörü olacak.

Orbay, İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) AA muhabirine sektör ve şirketinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Kale Seramik için 2018'in hem üretim hem de ciro anlamında başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Orbay, "Ciromuz iç pazar ve dış pazar toplamında 1,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu rakamın yüzde 33'ü ihracattan elde edildi. Yine Türkiye'nin lider seramik üreticisi olarak üretim rakamlarımızı artırdık. Buna bağlı olarak pazar payımız da arttı iç pazarda." diye konuştu.



Geçen yılın kurdaki dalgalanmalar nedeniyle iki ayrı dönem olarak ele alınması gerektiğini anlatan Orbay, ilk 6 ayda pazarda çok daha iyimser bir havanın hakim olduğunu hatırlattı.



Geçen yıl ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanmanın pazardaki talebi daralttığını söyleyen Orbay, "Son çeyrek bir miktar daha bu daralmanın iyileşmesini gördük. Özellikle kurların geri gelmesi, bir miktar alınan ekonomik önlemler sahada bir talep oluşturdu ama ilk 6 ayda görülen o canlılık olmadı." değerlendirmesinde bulundu.



"Kapasitenin en az yarısını yurt dışına satmamız lazım"



Orbay, Kale Seramik olarak geçen yıl toplam satış rakamları olan 1,3 milyar TL'nin yaklaşık 430 milyon lirasını ihracattan elde ettiklerini belirterek, her yıl satışlarının en az yüzde 50'sini ihracat pazarlarından elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Türk seramik üreticilerinin yıllık toplam 400 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Orbay, bunun sadece 180-190 milyon metrekaresinin iç pazara satıldığını kaydetti. Orbay, "Kapasitenin en az yarısını bizim yurt dışına satmamız lazım. Satabilirsek bu rakamı hem şirketlerimizin cirosu ve karlılığı anlamında ciddi fırsat var bizim için." diye konuştu.



"1,4 milyon adet konut satıldı"



Orbay, konut kredisindeki faizlerin yüksekliği nedeniyle seramiğe olan talebin de azaldığını anımsatarak, üreticilerin yurt dışı pazarlara yöneldiğini kaydetti. "İç pazarda talep daraldı, buna karşın yurt dışı satışlarımız arttı." diyen Orbay, şöyle konuştu:



"Türkiye'de şunu göz ardı etmemek lazım; inşaat sektörü her ne kadar durgunlaşsa da 1,4 milyon adet konut satıldı 2018'de. Bu iyi bir rakam... Bu rakam 2008'lerde 500 bin-600 bin iken şu anda 1,4 milyon konut satılıyor. Pazar talebi de artıyor. Çünkü Türkiye'de hane sayısının ciddi bir şekilde artması ve genç nüfusun talebiyle konut sektörünün ben ileri dönemde canlı olacağını düşünüyorum."



"Hem satış kampanyası hem hizmet çalışmamız var"



İç seramik pazarının perakendede hız kazanmasını beklediklerini anlatan Orbay, şöyle konuştu:



"Özellikle bizim 2019'da odaklanacağımız perakende sektörü olacak. Çünkü Türkiye'de bu inşaat sektöründeki durağanlık projeleri bir miktar yavaşlatacak. Buna karşılık kentsel dönüşümün de yenilemeye doğru dönmesi perakende tarafında ciddi bir talep oluşturacak diye düşünüyorum. Şu an buna Türkiye'de en hazır biziz. 160 civarında münhasır bayimiz var. Mağaza yapılarımız tamamlandı bu anlamda. Bu kanalı daha etkin kullanıp, özellikle perakende tüketicinin taleplerini hızlı cevaplamayı düşünüyoruz. Bu anlamda hem satış kampanyası hem hizmet olarak çalışmalarımız var."



"Kalesinterflex üreten hatlarımız maksimum kapasite"



Orbay, bu yıl UNICERA Fuarı'na Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan yenilikçi ürünleriyle katıldıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Özellikle Sinterflex diye tabir ettiğimiz kaplama malzemesinde üretim yapan tek firmayız Türkiye'de. Kalesinterflex isimli yeni ürünümüzü üreten hatlarımız maksimum kapasite çalışıyor. Bunun yeni versiyonlarını uygulama alanında gösteriyoruz. Mutfaktaki uygulama alanları, dış kaplamadaki uygulama alanları veya iç mekandaki banyo dolabındaki uygulama alanları gibi... Bunlar bizim için yeni kullanım alanları. Yine keza kaplama malzemeleri, seramiklerde yeni ürünlerimiz var."

