Son Dakika Haberleri: Kale: "Suriye Dahil 110 Ülkede Meydanlardayız"

Kale: "Suriye Dahil 110 Ülkede Meydanlardayız"

2 saat önce

Vicdan Hareketi kapsamında Çankırı'da cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Kale:
Vicdan Hareketi kapsamında Çankırı'da cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Suriye'de yaşanan insanlık zulmüne dur demek için Çankırı'da cuma namazı sonrasında Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını yapan Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, "Bugün 8 Mart 2019. Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki; mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok" dedi.

Kale, "Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın diye; dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasına katılanlar tarafından çeşitli sloganlar atıldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Çankırı, Suriye, Kale, Güncel
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