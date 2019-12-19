Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı - Son Dakika Ekonomi

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı

6 saat önce

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı, iki gün sürecek bir tasarım maratonu düzenleniyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sokak kedileri için Kedi Evi Çalıştayı, System.String[]

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı, iki gün sürecek bir tasarım maratonu düzenleniyor. Birinci olan projenin kedi evi tasarımı, Kale Grubu tarafından üretilerek ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kale Grubu, sokak hayvanlarının kış aylarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere korunaklı bir yer bulmalarının zor olduğundan yola çıkarak sosyal bir projeye imza atıyor. Hayvan severler ve gençler ile birlikte sokaktaki hayvan dostlarımızın yaşamsal aktivitelerini sürdürmelerini kolaylaştırmaya yönelik kedi evleri tasarlamak üzere bir çalıştay hayata geçiriyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Empati Derneği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sosyal Fayda için Tasarım: Kedi Evi" başlıklı bu tasarım maratonu, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olup, tasarım ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ile yeni mezun gençlerden oluşan sekiz takımın katılımıyla gerçekleşecek.

Çalıştayın bitiminde jüri değerlendirmesi sonucu seçilen proje için kedi evinin tasarım tescili alınacak ve projenin üretim detayları açık kaynak olarak herkes tarafından erişilebilir olacak.  22 Aralık günü gerçekleşecek jüri değerlendirmesinde projeler; temaya uygunluk, takımın yenilikçi yaklaşımı, işlevsellik, uygulanabilirlik, kolay kurulum, güvenlik, özgünlük ve ekip çalışması gibi kriterlere göre değerlendirecek. Değerlendirme sonrasında karar verilen kedi evinin üretilerek ücretsiz olarak dağıtımı konusu ise, Kale Grubu tarafından sahiplenilecek.

Tasarım maratonu sonunda tasarlanan ev önerisinin yaygınlaştırılması ile ilgili Empati Derneği; kriterlere uygunluğunun Beyoğlu Belediyesi tarafından yeterli görülmesi durumunda ise, seri üretimde Beyoğlu Belediyesi Kale Grubu'na partnerlik yapacak. (Fotoğraflı)


Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Kale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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