Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nden "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi - Son Dakika

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nden "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi

27.04.2021 17:13
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nden

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTMS), 22 Nisan Dünya Günü'nde ön duyurusu yapılan ve 26 Nisan'da e çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşan "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi, arşiv niteliğinde bir yayın olarak tasarlandı.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTMS), 22 Nisan Dünya Günü'nde ön duyurusu yapılan ve 26 Nisan'da e çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşan "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi, arşiv niteliğinde bir yayın olarak tasarlandı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanan ve bu vizyonla sürdürülebilir yatırımlara imza atan şirket, entelektüel derinliğe ve birikime sahip fikirleri buluşturan KTMS'de hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekledi.

Disiplinler arası paylaşımlara imkan veren üretim ve buluşma platformu olma yolunda hızla ilerleyen Karaköy merkezli KTSM, atık üzerinden dünya ile kurulan ilişkide sorumluluk bilincinin nasıl potansiyel barındırabileceğini araştıran anlamlı ve özgün bir sergi ve yayın projesine imza atıyor.

Faaliyet gösterdiği her alanda ve attığı her adımda döngüsel ekonomiyi odağına alan Kale Grubu, sürdürülebilir bir gelecek için öncü olduğu "İyi Bak Dünyana" hareketiyle bireylerin kendi dünyalarından başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek etkisi yüksek bir dönüşüm yaratacağına inanıyor.

KTSM'nin savunuculuğunda sanat aracılığıyla "İyi Bak Dünyana" derken, dünyamıza iyi bakan sorumlu ürünleriyle yaşam alanlarına anlam katan Kale Grubu şirketleri Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kalekim de proje partneri oldu.

Verilen bilgiye göre, son yüzyılın üretim ve tüketim anlayışına farklı bir perspektiften bakan sergi, içinde bulunduğumuz bu ekolojik krizin insanlık için yeni anlayışlar geliştirmesi gerektiğini savunuyor. Bu anlayışla gelişen döngüsellik kavramı da ekonomik ve sosyal faaliyetler açısından büyük önem taşıyor.

Serginin kürasyon ve proje yönetimini Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci üstlendi. Dördü yeni üretilmiş toplam altı eserin fotoğrafik belgeleri, sanatçıların yapıtlarının arka planını anlattıkları yazılı röportajlar ve atölyelerinde gerçekleştirilen video röportajlar üzerinden konuya yeni perspektifler sunuyor. Proje, atık ve atık kavramının Türkiye'deki güncel sanat üretiminde nasıl ele alındığına dair bir kesit olarak her yerden erişime açık bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilir bir ekonomi ve daha yaşanabilir bir dünya için bir malzemenin atık haline gelmeden tekrar üretim ve tüketim döngüsüne katılabilmesine dikkati çeken sergi, bu alana kendini adamış 6 sanatçının 6 eseriyle hayat buluyor.

Atık ve atık kavramının olanaklarını gözler önüne seren seçki, "biçim" ve "süreç" olmak üzere iki ana hat üzerinden ilerliyor.

"Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi www.kaletasarimvesanatmerkezi.org adresinde süresiz olarak erişime açık olacak.

geri dönüşüm, Dünya Günü, Karaköy, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nden 'Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç' sergisi - Son Dakika Ekonomi


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