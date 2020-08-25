Kale Tasarım ve Sanat Merkezi yeni döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Kale Grubu'nun İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) yeni döneme hazırlanıyor.

"Mekana anlam katan insandır" görüşüyle üretim ve öğrenme platformu olarak tasarlanan merkez, önceki sergilerden derlenen karma bir sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Kale Grubu'nun Karaköy'deki ilk merkez binasında sanatseverleri ağırlayan KTSM'nin dönüşüm projesindeki İSTKA iş birliği de karma sergiyle sona eriyor.

Bugüne kadar 7 tasarım ve 7 sanat çalıştayı, 4 disiplinlerarası buluşma, 4 atölye çalışması, 2 mekan tasarım çalıştayı ve 2 tasarım yarışmasının gerçekleştirildiği KTSM'nin gelecek vizyonu, online basın toplantısında anlatıldı.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay toplantıda yaptığı konuşmada, merkezin başta öğrenciler ve yeni mezunlar olmak üzere, dünyanın sanat ve tasarımla daha yaşanabilir olacağına inananlar ile bu amaç uğrunda çalışanlar için bir paylaşım ve buluşma alanı olmasını hedeflediklerini söyledi.

"Ekosistemin sorunlarını gündeme getirip önünü açmaya çalışacağız"

Merkezin kamuoyunda sanat ve tasarıma olan bakış açısının değişmesi için de misyon üstlenmesi gerektiğini belirten Okyay, "Biz KTSM'yi herkesin, kendi özel alanından çıkarak, ister aynı ister farklı bir disiplin olsun yanındakine değerek çalıştığı bir alan olarak hayal ediyoruz. Burada komşumuzla, esnafımızla, ustamızla, zanaatkarımızla bağ kurabilmeli, birlikte ürettiğimiz değeri paylaşabilmeliyiz. Burayı aynı zamanda sosyal girişimcilere de açacağız. Bu merkezden öze değen, özgün ve özgür işler çıkması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Okyay, seramikten tasarıma, gastronomiden mimariye, müzikten kitaba kadar farklı entelektüel derinliğe ve birikime sahip fikirleri bir araya getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada tasarım ve sanat alanında ekosistemi geliştirmek için, sektörel sorunlar hakkında farkındalık yaratacak savunuculuk çalışmaları yürütülmesini amaçlıyoruz. Örneğin, tasarımcılar çok büyük sorunlarla karşılaşıyor ve bize gelip bunları anlatıyorlar. Bu konulara dair söz sahibi olduğumuz alanlarda savunuculuk çalışmaları yürüteceğiz. Ekosistemin sorunlarını gündeme getirip önünü açmaya çalışacağız."

Karma sergi, 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.