Kale ve Battalgazi'deki deprem konutları incelendi

Malatya'nın Kale ve Battalgazi ilçelerinde inşaatları devam eden konut projesi yerinde incelendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden dolayı komşu şehir Malatya'da evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Kale ve Battalgazi ilçelerinde yapılan konut inşaatları devam ediyor.

Vali Aydın Baruş, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldılar.

Kale İlçesi Bentli, Mahmut Dursun, Üçdeğirmen ve Bağlıca Mahalleleri ile Battalgazi İlçesine bağlı Çolaklı ve Bulutlu Mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konut ve köy evleri inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgiler alan yetkililer, istişarelerde de bulundular.

inşaatları devam eden deprem konutlarının bir kısmı bu yıl teslim edilecek. - MALATYA