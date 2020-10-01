Kale ve Geberit'ten güçlü iş birliği - Son Dakika

Seramik ve banyo ürünleri şirketi Kaleseramik ve İsviçreli sıhhi tesisat şirketi Geberit arasında yapılan anlaşma kapsamında Geberit ürünleri, seçili Kale satış noktalarında tüketiciler ile buluşacak.

Kale ve Geberit'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine ürünleri kişiselleştirme noktasında alternatif çözümler sunan Kale ve Geberit, yeni nesil perakendecilik anlayışı doğrultusunda iş birliğine imza attı. Perakende mağazacılık algısını yaptığı güçlü marka iş birlikleri ve yeni vizyonuyla geliştiren Kaleseramik ile sıhhi tesisat devi Geberit arasında yapılan iş birliği kapsamında, seçili Kale satış noktalarında yer alacak Geberit ürünleri müşterilerin farklı ürün ihtiyaçlarını karşılayacak.

"Perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "İş birliklerinde kurallar yeniden yazılıyor ve dünyada farklı sektörlerde önemli marka iş birliklerine de şahit oluyoruz. Biz de 63 yıllık tecrübemiz, markalarımızın gücü ve kanaldaki yaygınlığımız ile çok önemli iş birliklerine imza attık. İnovasyon ve tasarım odağımızla, ileri teknoloji ile ürettiğimiz geniş seramik karo ürün gamımıza ek olarak, vitrifiye, banyo mobilyaları ve armatür ürün gruplarındaki ürünlerimizle estetik ve bütünsel mekan çözümleri sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Müşterilerine en kaliteli hizmeti vermek için mücadele ettiklerini belirten Akbaş, şunları aktardı:

"Müşterilerimize, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ilham vermek, en iyi müşteri deneyimini yaşatmak ve Kale satış noktalarını müşterilerin tek noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alanında öncü olan markalar ile iş birlikleri yaparak, yeniden dizayn ediyoruz. Bu sayede perakende sektöründe hizmet çıtasını daha yukarı çıkarmanın yanı sıra sunduğumuz marka çeşitliliği ve hizmet/çözüm, özel ürün seçenekleri ile perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık. Geberit, küresel altyapısı, tasarım ve mühendislik gücüyle şekillenen ürünleri ile kendi sektörüne öncülük eden, sıhhi tesisat ve vitrifiye alanında merkez Avrupa'daki hemen hemen tüm ülkelerde uzun geçmişi olan köklü bir marka. Bir global markayı daha mağazalarımızda bulundurmaktan dolayı mutluyuz."

"Üst segmentte daha konforlu bir tüketici deneyimi için artık Kale mağazalarındayız"

Geberit Genel Müdürü Ufuk Algıer de gömme rezervuarın mucidi olarak, 150 yıldır sıhhı tesisat sektöründe 5 yıldır ise vitrifiye sektöründe hizmet veren global bir marka olduklarını belirtti. Etik değerleri, yüksek kalitede güvenli ürünleri ve sürdürülebilir kalkınmayı marka değerlerinin odağına koyduklarını kaydeden Algıer, "Küresel ekonominin prensipleriyle yüksek katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için her yıl global ciromuzun ciddi bir oranını AR-GE yatırımlarımıza aktarıyoruz. Üretim süreçlerimizi tasarım, teknoloji, mühendislik ve bilgi birikimimiz bütünlüğünde yürüterek pazara üst segment ürünler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kale ile yaptıkları anlaşmaya da değinen Algıer, şunları aktardı:

"Bu anlayış doğrultusunda, kurulduğumuz günden bu yana, sektör paydaşlarımız ile geliştirdiğimiz diyaloğun son derece kıymetli olduğunu biliyoruz ve çeşitli iş birlikleri kurarak sektörümüzü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sanayici mirası ve girişimciliği ile sektörümüzün önderlerinden olan, insana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değerler katan itibarlı şirketler grubu Kale ile yapmış olduğumuz güç birliği ile üst segment ürünlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz, daha konforlu bir tüketici deneyimi yaşayacak. Kendi değerlerine sahip çıkan, ürün ve hizmetleriyle sektöre ilham olan Kale ile bu yolcuğun içerisinde olmaktan çok memnunuz. 2020 yıl sonuna kadar 14 Kale bayisine ürünlerimizle dahil olarak, 2021 yıl sonuna kadar sayıyı kilit lokasyonlardaki 30 satış noktasına daha taşımayı planlıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız anlaşmanın ilk altı aylık süreçte satışlarımıza yüzde 5 oranında pozitif yönde yansıyacağını düşünmekteyiz. İlk altı ayın ardından bu artı değer kademeli olarak artacaktır. Öte yandan Kale ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini diğer bölgelerimizin yanı sıra Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yapılanmamıza da destek olacağını öngörüyoruz."

Geberit'in tasarım ödüllü ürünleri de Kale satış noktalarından müşteriye ulaşacak

Açıklamaya göre ayrıca, Geberit'in önemli tasarım ödüllerine de sahip seçkin ürünleri, Kaleseramik'in prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve EdilcuoghiEdilgres ürünleri ile birlikte tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak. Sene başında Türkiye vitrifiye pazarına yeni serileriyle giriş yapan Geberit, banyo mobilyalarının yanı sıra montaj sistemleri, rezervuarlar ve iç takımlar, banyo seramikleri, yıkanma alanları ve küvetler, elektronik bataryalar ve yıkanma sistemleri, süzgeçler ve sifonlar, akıllı klozetler gibi farklı ürün gruplarıyla seçili Kale satış noktalarında yerini alacak.