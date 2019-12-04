Kale/Zeynep Bodur: Değişim öncülerinin artmasına ihtiyacımız var

Kale Grubu'nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü hakkında konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, değer üretmek ve fark yaratmak için değişim öncüleri olan rol modellerin artması gerektiğini söyledi.

Kale Grubu'nun, 2016 yılında vefat eden Kurucusu Dr. İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak adına dünyanın ilk ve en geniş¸ sosyal girişimcilik platformu Ashoka iş birliğinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün kazananları belli oldu. Sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlatılan, Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerinin ödüllendirildiği programın kazananlarına ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Geçen sene olduğu gibi üç kategoride dağıtılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nde, teknolojiden bağımsız olarak kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlayan bir oyun ortamı sunan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi ile N. Alp Ar Erken Aşama kategorisinin kazananı olurken, Çocuklara özel oyun deneyimleri tasarlayan, çocukların etraflarındaki her şeyi eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan yaratıcı bir oyun kiti sunan ve oyun hakkı savunuculuğu yapan Toyi ile Elif Atmaca İleri Aşama kategorisinin, gençlerin hayal ettikleri bir hayata ve ilk işlerine adım atmaları için yazılım eğitimleri veren ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile çalışarak etkisini artıran Kodluyoruz ile Gülcan Yayla, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu.

"Değişim öncülerinin artmasına ihtiyacımız var"

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var." dedi.

Ödülün proje ortağı Ashoka

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün proje ortağı Ashoka Türkiye, hem ödül programının içerik ve süreç tasarımında hem de sosyal girişimcilik ekosistemine ulaşılmasında Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu öncülüğünde büyük destek verdi.

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşu. 40 yıldır, acil toplumsal sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri tespit ediyor, onları küresel bir destek ağında buluşturarak potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.

Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu Kale Grup ile düzenledikleri 'İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü' iş birliğinden gurur ve heyecan duyduklarını ifade ederek, "Kale Grubu ortaklığında üç senedir gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü aracılığıyla erken aşama, ileri aşama ve iş birliği kategorilerindeki sosyal girişimcileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İş dünyasının sosyal girişimcilik ekosistemine verdiği sürdürülebilir katkı şüphesiz çok kıymetli. Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var" dedi.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nü şu sosyal girişimler kazandı:

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Erken Aşama Ödülü'nü kazanan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi - N. Alp Ar:

Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi, tasarladığı oyun ile kodlama ve bilgi-işlemsel düşünmenin temel kavramlarını teknolojiden bağımsız bir şekilde öğreterek kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlıyor. 2017 yılında ikinci versiyonu yayınlanan ve ücretsiz olarak erişilebilen Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Oyunu, 80 binden fazla çocuğa ulaşarak kodlama eğitimini daha erişilebilir hale getirdi. Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Oyunu, öğrencilerin yanı sıra bilgisayarsız kodlama ve algoritmik düşünme atölyeleri ile öğretmenlere de yeni bakış açısı kazandırıyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik İleri Aşama Ödülü'nü kazanan Toyi – Elif Atmaca:

Çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek için oyun deneyimleri tasarlayan bir sosyal girişim olan Toyi, çocukların etraflarındaki her şeyi oyuncağa dönüştürmelerini sağlayan bir yaratıcı oyun kiti sunuyor. Teker, ayak, göz, eklem, çubuk, esnek halka ve eklem parçalarından oluşan kit ile 6 yaş ve üstü çocuklar, etraflarında bulunan günlük nesneleri hayallerindeki oyuncaklara dönüştürüyor. Toyi böylece çocukların ihtiyaç duyduğu yaratıcılık, ileri dönüşüm ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik İş Birliği Ödülü'nü kazanan Gülcan Yayla - Kodluyoruz:

Türkiye'de dünya çapında yazılımcılar yetiştirmek için çalışan, ülkemizi bir teknoloji geliştirme merkezi yapmayı hedefleyen Kodluyoruz, teknoloji ve bilişim alanında yeteneği olan ancak eğitim ve deneyim açısından yeterli görülmeyen gençler için atölyeler, bootcamp'ler ve online açık kaynaklar aracılığıyla gençlere yazılım eğitimleri sunuyor. Proje kapsamında geçtiğimiz üç yılda Türkiye'nin dört şehrinde 800 gence ücretsiz yazılım eğitimi verildi. Kodluyoruz; Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde bölgesinde faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak etkisini İç Anadolu bölgesine taşımayı hedefliyor.

- İstanbul