'Kalebağı Otel Restoran ve Kafe' projesi yatırımcılarını bekliyor - Son Dakika

'Kalebağı Otel Restoran ve Kafe' projesi yatırımcılarını bekliyor

SİNOP - Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 25 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye verilecek "Kalebağı Otel Restoran ve Kafe Projesi" için yatırımcılara seslendi.

Kalebağı mevkisinde yapılması planlanan proje Boyabat Belediyesi tarafında hazırlandı. Yaklaşık 60 yatak kapasiteli olacak projenin ihalesi 2021 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcılara çağrı yapan Başkan Çakıcı, "Bugün yine güçlü Boyabat'ı inşa edeceğimiz bir projeyi sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki; 90'lı yıllarda Abdullah Çağlar Başkanımız tarafından yapılan ve sonrasında geliştirilen bu sosyal tesis, günümüzde Boyabatımızın ihtiyacına, hizmet sektörünün ihtiyacına cevap vermiyor. Bu yüzden yapılacak olan yeni tesisin Boyabat'ın geleceğinde, turizminde ve gelecek misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli rol oynayacağını düşünüyorum. O açıdan Ticaret Odamızın üyelerine, iş adamlarımıza, gurbetteki iş adamlarımıza sesleniyorum. Gelin 25 yıllığına bu projemizin ihalesine girin ve Boyabat'ın değerlerine değer katın. İnşallah sizlerin desteği ile Kültür ve Turizm Şehri Boyabat'ı 2023'e hep beraber hazırlayacağız" dedi.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilerin Boyabat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden edinilebileceği de belirtildi.