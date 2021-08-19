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Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor'un konuğu Murat Şahin oldu - Son Dakika

Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor'un konuğu Murat Şahin oldu

19.08.2021 11:20
Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor'un konuğu Murat Şahin oldu, System.String[]

Kalebodur'un, mimarlık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor"da Prof. Dr. Abdi Güzer'in temmuz ayındaki konuğu, İstanbul ve Houston'daki ofisleriyle hizmet veren PDG Mimarlar'ın kurucu ortağı Murat Şahin oldu.

Kalebodur'un, mimarlık sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı "Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor"da Prof. Dr. Abdi Güzer'in temmuz ayındaki konuğu, İstanbul ve Houston'daki ofisleriyle hizmet veren PDG Mimarlar'ın kurucu ortağı Murat Şahin oldu.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, karma kullanım, kentsel tasarım, konut, ticaret, eğitim, ofis, konaklama gibi birçok farklı alanda projeler üreten ve Hatay Dinler ve Medeniyetler Projesi gibi ulusal ve uluslararası çapta birçok ödüllü projede imzası bulunan Şahin, söyleşide Prof. Dr. Abdi Güzer'in sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PDG Mimarlar'ın kurucu ortağı Murat Şahin, mimarlıkta ticari olanın ötesine geçmeyi, iyi tasarıma odaklanmanın temel felsefeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balkon, apartman kültürümüzde çok önemli yer tutuyor. Balkonu kapatıyor olmayı hem bir mimar hem de kullanıcı olarak içime sindiremiyorum. Yönetmelikte de, kullanımda da balkon, evin dışarı hali; emsal dışı olarak tanımlanan bir alan. Balkonu emsal içine alıp eve dahil ettiğinizde aslında kendinize metrekare kazandırıyorsunuz ama dışarıyla temasınızı kesiyorsunuz. Kapanan balkon ardiyeye, depoya dönüyor. Bu nedenle son çalışmalarımızdan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları projemizde balkonları şaşırtmalı uygulayarak balkonu kapatamamaları üzerine bir kurgu yaptık.

Yeni mezun olacaklar çok zor bir dönemde mezun oluyorlar. Çünkü yeni mezunların karamsarlığını görüyorum ancak onlara hep şunu söylüyorum; mimarlık, bireysel bir meslek. Bir noktaya kadar mezun olduğunuz okul veya yeteneğiniz önemli değil. Çünkü mimarlık eğitim kurumları dışında öğrenilebilen bir meslek. Türkiye'deki yapı stokunun yüzde 90 vasat olması nedeniyle geriye kalan yüzde 10'da ne yaparsanız yapın, öne çıkıyor. Bu şansı değerlendirmek için kendinizi geliştirmelisiniz. Hangi programı öğrenmeli değil, kendimi nasıl geliştirmeliyim diye soruyor olmanız lazım."

Murat Şahin, İstanbul, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor'un konuğu Murat Şahin oldu - Son Dakika Ekonomi


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