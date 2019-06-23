Son Dakika Haberleri: Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret
Son Dakika Spor Haber

Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret

1 saat önce

Eskişehirspor Altyapı Futbol Okulu çalışmaları Kanlıkavak Tesisleri'nde devam ediyor.

Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret, System.String[]
Eskişehirspor Altyapı Futbol Okulu çalışmaları Kanlıkavak Tesisleri'nde devam ediyor.

Kayıtların devam ettiği futbol yaz okuluna şuana kadar yaklaşık 400 sporcu katıldı. Son çalışamaya Eskişehirspor kalecisi Ebrar Yiğit Aydın da katılarak geleceğin futbolcularına destek oldu. Eğitim aldığı altyapıyı unutmayan Ebrar, hocalarını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Eskisehirspor Kanlı Kavak Altyapı Tesisleri'nde antrenörler Selahattin Örçüm, Muhsin Çakallı, Orhan Kamacı, Berkant Ongan, Ümit Tosun ve Ahmet Süer Öztürk geleceğin futbolcu adaylarına eğitim veriyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Kanlıkavak, Futbol, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lokomotiv Moskova'dan Martin Linnes'e dev teklif Fenerbahçe, Max Kruse ile el sıkıştı! İşte Alman golcünün alacağı ücret Mesut Özil'den seyyar çiçek satıcılarına tepki Panathinaikos, Zeljko Obradovic'e transfer teklifinde bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]