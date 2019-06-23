Kaleci Ebrar'dan Eskişehirspor yaz okuluna ziyaret
1 saat önce
Eskişehirspor Altyapı Futbol Okulu çalışmaları Kanlıkavak Tesisleri'nde devam ediyor.
Eskişehirspor
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Altyapı Futbol
Okulu çalışmaları Kanlıkavak
Tesisleri'nde devam ediyor.
Kayıtların devam ettiği futbol yaz okuluna şuana kadar yaklaşık 400 sporcu katıldı. Son çalışamaya Eskişehirspor kalecisi Ebrar Yiğit Aydın
da katılarak geleceğin futbolcularına destek oldu. Eğitim aldığı altyapıyı unutmayan Ebrar, hocalarını da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Eskisehirspor Kanlı Kavak
Altyapı Tesisleri'nde antrenörler Selahattin Örçüm, Muhsin Çakallı, Orhan Kamacı, Berkant Ongan, Ümit Tosun
ve Ahmet Süer Öztürk geleceğin futbolcu adaylarına eğitim veriyor. - ESKİŞEHİR
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