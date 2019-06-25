"Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı
26 dakika önce
Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:14 Kaynak: İHA
Yılport Samsunspor
Kulübünce organize edilen "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara
tarafından verilen seminer Samsunspor Nuri Asan
Tesislerinde başladı. Samsun'dan ve Karadeniz Bölgesi
'ndeki illerden gelen kaleci antrenörlerine Rasim Kara tarafından sunum gerçekleştirildi. Daha sonra ise seminer pratik çalışmalarıyla devam etti.
Seminer hakkında bilgi veren Kara, bilgilerini paylaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, "Burada federasyonun yeni başlattığı seminerler yerine kredi sistemi var. Buraya katılanlar yani UEFA B ve TFF C'si olanlar kredi almış da olacaklar. Kaleci antrenörleri ile burada bilgilerimizi paylaşacağız. Katılım çok güzel, organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Seminerin 3 gün süreceği öğrenildi. - SAMSUN
Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam
Galatasaray, Breel Embolo'nun maliyetini öğrenince masadan kalktı
NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo