Son Dakika Haberleri: "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı
Son Dakika Spor Haber

"Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı

45 dakika önce

-"Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladıSAMSUN - Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı.

-"Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı
SAMSUN - Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Antrenör Eğitmeni Rasim Kara tarafından verilen seminer Samsunspor Nuri Asan Tesislerinde başladı. Samsun'dan ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden gelen kaleci antrenörlerine Rasim Kara tarafından sunum gerçekleştirildi. Daha sonra ise seminer pratik çalışmalarıyla devam etti.
Seminer hakkında bilgi veren Kara, bilgilerini paylaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, "Burada federasyonun yeni başlattığı seminerler yerine kredi sistemi var. Buraya katılanlar yani UEFA B ve TFF C'si olanlar kredi almış da olacaklar. Kaleci antrenörleri ile burada bilgilerimizi paylaşacağız. Katılım çok güzel, organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Seminerin 3 gün süreceği öğrenildi.
Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı başladı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsun, Samsunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi, böyle poz verdi Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı Diagne'den transfer açıklaması: Yıllık 5 milyon euroyu görmeden imza atmam

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]