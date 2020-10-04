Kaleci Ertaç yeniden Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği forması giyen başarılı kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği forması giyen başarılı kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı.
Transfer süresinin bitimine 1 gün kalan Yeni Malatyaspor, 2019 yılında Gençlerbirliği'ne verdiği kaleci Ertaç Özbir'i yeniden renklerine bağladı. Transferle ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoşgeldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri paylaşıldı. - MALATYA
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:11 - Kaynak: İHA
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