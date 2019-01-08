Kaleci Muammer 1 Hafta Yok

Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.

Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.



Kayserispor'un Antalya'da yaptığı kampta eksikler çoğalıyor. Asamoah Gyan ile Deniz Türüç'ün ardından Kaleci Muammer yıldırım'da 1 hafta idmanlara çıkmayacak. GO Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi, daha sonra taburcu edilmişti. Bu durum sonrasında Muammer Yıldırım'ın tedbir amaçlı bir hafta süre ile idmanlara çıkmamasına karar verildi. - KAYSERİ

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