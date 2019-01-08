Son Dakika Haberleri: Kaleci Muammer 1 Hafta Yok

Kaleci Muammer 1 Hafta Yok

1 saat önce

Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.

Kaleci Muammer 1 Hafta Yok, System.String[]
Kayserispor'un Antalya kampında Hollanda temsilcisi GO Ahead Eagles ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve camiayı korkutan Muammer Yıldırım tedbir amaçlı bir hafta idmanlara çıkmayacak.

Kayserispor'un Antalya'da yaptığı kampta eksikler çoğalıyor. Asamoah Gyan ile Deniz Türüç'ün ardından Kaleci Muammer yıldırım'da 1 hafta idmanlara çıkmayacak. GO Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçının 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan tecrübeli file bekçisi, daha sonra taburcu edilmişti. Bu durum sonrasında Muammer Yıldırım'ın tedbir amaçlı bir hafta süre ile idmanlara çıkmamasına karar verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Hollanda, Antalya, Kayserispor, Spor
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