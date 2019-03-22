Son Dakika Haberleri: Kaleci Muammer, Basketbolcu Dila ile Nişanlandı

Kaleci Muammer, Basketbolcu Dila ile Nişanlandı

44 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'da forma giyen Dila Aşkın ile nişanlandı.

Kaleci Muammer, Basketbolcu Dila ile Nişanlandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'da forma giyen Dila Aşkın ile nişanlandı. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından Muammer Yıldırım'ın Ankara'da bulunan ailesi, Antalya'ya giderek Dila'nın ailesi ile tanıştı. Çift, 1 yıllık birlikteliklerinin sonunda aile arasında takılan yüzükler ile nişanlandı. 

Düğün tarihinin henüz netleşmediğini ifade eden çift, "Geçen sezon ikimizde Kayseri'de bulunuyorduk, öyle tanıştık. Zamanla ailelerimizin de haberi oldu. Aileler ilk kez bir araya geldi, aile arasında nişanlandık. Düğün için kesin tarih yok. Sezon bitince bakacağız" diye konuştu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:36 Kaynak: DHA

Ankara, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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