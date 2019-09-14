Son Dakika Haberleri: Kaleci Muammer Yıldırım'a sürpriz kutlama
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Kaleci Muammer Yıldırım'a sürpriz kutlama

48 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'da kamp yaptığı otelde kaleci Muammer Yıldırım için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Kaleci Muammer Yıldırım'a sürpriz kutlama, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'da kamp yaptığı otelde kaleci Muammer Yıldırım için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.


Deneyimli kaleci Muammer, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti. Sivasspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından Yıldırım'ın doğum gününü kutlayarak; "Muammer'in doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" ifadesini kullandı. - SİVAS

Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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