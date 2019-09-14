Kaleci Muammer Yıldırım'a sürpriz kutlama
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'da kamp yaptığı otelde kaleci Muammer Yıldırım için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'da kamp yaptığı otelde kaleci Muammer Yıldırım için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Deneyimli kaleci Muammer, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti. Sivasspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından Yıldırım'ın doğum gününü kutlayarak; "Muammer'in doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz" ifadesini kullandı. - SİVAS
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