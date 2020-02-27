Kaleci Nahuel Guzman'ın 90+4'te attığı gol, Tigres'i çeyrek finale taşıdı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaleci Nahuel Guzman'ın 90+4'te attığı gol, Tigres'i çeyrek finale taşıdı! - Son Dakika Spor

Kaleci Nahuel Guzman'ın 90+4'te attığı gol, Tigres'i çeyrek finale taşıdı!

6 saat önce

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti.

Kaleci Nahuel Guzman'ın 90+4'te attığı gol, Tigres'i çeyrek finale taşıdı!, System.String[]

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti.


Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı.


23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.


TUR GİTTİ DERKEN


Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4'üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı.


Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 34 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.


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İşte o gol??


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Spor Arena (@sporarena)

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27, 2020



Orta Amerika, Karayipler, Meksika, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:18 
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