Son Dakika Haberleri: Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
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Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı

1 saat önce

-Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde oynanan amatör maçta kaleci, sahadaki çukurları yanında getirdiği battaniye ile kapattı.

-Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde oynanan amatör maçta kaleci, sahadaki çukurları yanında getirdiği battaniye ile kapattı.

Mardin 2. Amatör Ligi'nden Mardin Işık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne bağlı Nusaybin Diclespor ile Kızıltepe Star Spor takımları karşılaştı. Nusaybin Şehir Stadyumu zemininde bulunan sentetik çimin yıpranması ve özellikle kalecilerin sürekli yaralanması nedeniyle Nusaybin Diclespor kalecisi Ahmet Ay, sahaya yanında getirdiği battaniye ile çıktı.

Isınma süresi boyunca yere serdiği battaniye üzerinde ısınan Ay, saha zeminin bazı bölümlerinde sporcuları sakatlayacak ve yaralayacak çukurlar açıldığını söyledi. Kaleci Ay, "Nusaybin Şehir Stadı zemini son yıllarda giderek yıpranıyor. Sentetik çim olması nedeniyle zeminde açılan çukurlara yamalar yapılıyor. Özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında büyük çukurlar oluştu. Bu nedenle saha zemini futbol oynamaya uygun halde değil. Kale direklerinin ortasında açılan büyük çukurlar nedeniyle hemen her maçta sakatlanıyoruz. Biz de çözümü çukur açılan kale içlerine battaniye sererek buluyoruz" şeklinde konuştu.

Ay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Nusaybin Şehir Stadyumu'ndaki bozuk zemini iyileştirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.

Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Star, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
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