Son Dakika Haberleri: Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
Son Dakika Güncel Haber

Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, battaniyeyle kapatarak, maça çıktı.

Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, battaniyeyle kapatarak, maça çıktı.
Mardin 2'nci Amatör Ligi'nde mücadele eden Nusaybin Diclespor'un oynadığı stadyumun çim sahasında, çukurlar oluştu. Futbolcuların fark ettiği çukurlar, maç sırasında zor anlar yaşattı. Nusaybin Diclespor'un kalecisi Ahmet Ay, dün sahalarında Kızıltepe Starspor ile karşılaştıkları maç öncesi bu kez çukurları battaniyeyle kapattı. Çukurlar nedeniyle sakatlandıklarını belirten Ay, "Sahamızın zemini giderek yıpranıyor. Sentetik çim olması nedeniyle zeminde açılan çukurlara yamalar yapılıyor. Özellikle kalecilerin durduğu yer ve penaltı noktalarında büyük çukurlar oluştu. Bu nedenle saha zemini, futbol oynamaya uygun halde değil. Kale direklerinin ortasında açılan büyük çukurlar nedeniyle hemen her maçta sakatlanıyoruz. Çözümü, çukur açılan kale içlerine battaniye sermekte bulduk" dedi.


Ahmet Ay, Nusaybin, Mardin, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:15:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]